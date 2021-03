VIDEO Acel moment când VAR-ul se face de râs: "Probabil erau la toaletă"

​În tot mai multe campionate a fost implementat sistemul VAR, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că au fost eliminate total gafele arbitrilor. Un exemplu concludent vine de la meciul lui Manchester City cu Southampton, din Premier League.



Fost mare jucător al celor de la Liverpool, Graeme Souness a fost cel mai vehement la adresa arbitrilor din camera VAR.



"A fost un penalti clar, cu toții am putut vedea. Ce putem spune? Cei din camera VAR s-au făcut de râs. Ok, arbitrul clar poate greși, poate nu a fost poziționat bine, dar tu ai șansa să corecteczi eroarea, vezi faza din toate unghiurile. Probabil băieții erau la toaletă (n.r. arbitrii din camera VAR). Au părut toți niște amatori" - Graeme Souness, într-o intervenție la Sky Sports.



Cum comentează Guardiola faza



"Dumnezeule, VAR-ul...Dumnezeule! A fost o fază incredibilă, nu știu cum nu au dat penalti. Poate într-o zi Liga va explica acest lucru. Sunt niște lucruri de neconceput. Și nu doar la partidele noastre. Arsenal a avut penalty clar cu Burnley, nu s-a dat. Fulham cu Tottenham, la fel. E incredibil. Vreau ca fotbalul să fie mai clar. Azi, Jon (n.r. Moss, centralul întâlnirii) nu a văzut fault la Foden. Se poate întâmpla. Dar cei din cabina VAR ce au făcut?", a spus Pep Guardiola, citat de Eurosport.

Aici poți vedea faza la care VAR-ul nu a dictat penalti:



Ok so here’s the video of Foden with an open goal, and Southampton’s GK wiping him out



This was not given as a penalty ❌



What is VAR for? pic.twitter.com/EWzQvzAWpB