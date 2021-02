Inter Milano, lider detașat în Serie A (3-0 vs Genoa)

Pentru formația pregătită de Antonio Conte au marcat Lukaku ‘1, Darmian ’69 și Sanchez ‘78

Ionuţ Radu a fost rezervă la Inter.

Au mai avut loc duminică:

Crotone vs Cagliari 0-2

Au marcat: Pavoletti ’56, Pedro ’59 (penalti)

În minutul 75, de la Cagliari a fost eliminat Lykogiannis.

Răzvan Marin a fost integralist la echipa Cagliari.

Sampdoria vs Atalanta 0-2

Au marcat: Malinkovsky ’40, Gosens ‘70





Udinese vs Fiorentina 1-0

A marcat: Nestorovski ‘86

Se mai dispută în această etapă:

Clasament Serie A:

Napoli vs BeneventoAS Roma vs AC MilanTorino vs Sassuolo.1. Inter 56 puncte / 24 meciuri2. AC Milan 49 / 233. Juventus 46 / 234. Atalanta 46 / 245. AS Roma 44 / 236. Lazio 43 / 247. Napoli 40 / 22 etc.​