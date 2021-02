Glasgow Rangers joacă în aceste momente împotriva celor de la Dundee United, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul XXXIII din campionatul de fotbal al Scoției (Premiership). Ianis Hagi, titular la gazde, a deschis scorul în minutul 35 printr-o deviere.



Scorul este 4-0, în acest moment jucându-se repriza a doua. Pentru Rangers au mai punctat Kent (38), Aribo (49) și Morelos (64).



De știut:



Aici poți vedea devierea reușită de Ianis Hagi:



Hagi an were off!!55 here we come \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD35\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/9xY6U9CCRN