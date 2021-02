VIDEO Thomas Tuchel, victorie în fața lui Jose Mourinho - Chelsea a urcat pe locul 6 după derbiul cu Tottenham

Jorginho a înscris unicul gol al derbiului londonez, în minutul 24, din penalti. Vezi aici un rezumat al partidei dintre Tottenham și Chelsea. Chelsea nu a primit gol în primele trei partide cu Thomas Tuchel pe banca tehnică: 0-0 vs Wolverhampton, 2-0 vs Burnley și 1-0 vs Tottenham. Ultimul tehnician care a reușit această performanță pe banca londonezilor a fost chiar Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei Tottenham, în 2004.1. Manchester City 47 puncte / 21 meciuri2. Manchester United 44 / 223. Leicester 42 / 224. Liverpool 40 / 225. West Ham 38 / 226. Chelsea 36 / 22 (36-23)7. Everton 36 / 20 (31-25)8. Tottenham 33 / 21 etc.