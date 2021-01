​VIDEO Cupa Angliei: Manchester City s-a calificat în optimi, după ce a fost condusă de o echipă din liga a patra

Manchester City's late flurry of goals denied Cheltenham Town a historic win.



Phil Foden, Gabriel Jesus and Ferran Torres fired for Pep Guardiola's side pic.twitter.com/FjhIa4KDgG — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021





Alte rezultate din Cupa Angliei:





Barnsley (liga a doua) vs Norwich City (liga a doua) 1-0

Brighton vs Blackpool (liga a treia) 2-1

Millwall (liga a doua) vs Bristol City (liga a doua) 0-3

Sheffield United vs Plymouth Argyle (liga a treia) 2-1

Swansea City (liga a doua) vs Nottingham Forest (liga a doua) 5-1

West Ham vs Doncaster Rovers (liga a treia) 4-0





S-au mai calificat anterior în optimile Cupei Angliei Wolverhampton şi Southampton.





Chelsea vs Luton Town (liga a doua)

Brentford (liga a doua) vs Leicester City

Fulham vs Burnley

Manchester United vs Liverpool

Everton vs Sheffield Wednesday (liga a doua)

Wycombe Wanderers (liga a doua) vs Tottenham

Bournemouth (liga a doua) vs Crawley Town (liga a patra).

Cheltenham a deschis scorul prin May, în minutul 59. Pentru Manchester City au înscris Foden ’81, Jesus ’84 şi Torres ‘90+4, informează News.ro.