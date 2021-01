​Liga 1: Dinamo București vs Chindia Târgoviște 0-1 / Berisha, decisiv pentru dâmbovițeni

Formaţia Dinamo a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Berisha, în minutul 65, potrivit News.ro.





Dinamo: Eşanu – Sorescu, Bejan, Ehmann, Radu – Creţu (Bani ’69), Anton, Răuţă, Fabbrini – Achim (Blejdea ’61) – Nemec. Antrenor: Ionel Gane





Chindia: Aioani – Căpuşă, Piţian, Iacob, Dinu – Berisha (Costea ’90), Raţă, Dulca, Dumitraşcu (Fomba ‘90+5) – Florea (Diaz ’88), Popa. Antrenor: Emil Săndoi.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul opt (19 puncte), în timp ce Chindia a urcat pe locul șase (24 puncte).