Ronald Koeman a întocmit lista cu jucătorii pe care îi vrea la FC Barcelona în această iarnă

Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a dezvăluit că a întocmit lista cu jucătorii pe care îi doreşte şi cu cei de care vrea să se despartă în mercato de iarnă, conştient însă că actuala situaţie financiară nu îi va îndeplini toate dorinţele, transmite Reuters.

Dacă omologul său Zinedine Zidane de la rivala Real Madrid a repetat că în această iarnă se va descurca cu lotul de care dispune, fără achiziţii sau plecări, Koeman a spus clar că doreşte întăriri pentru a ajuta echipa să depăşească cel mai slab start de campionat de la sezonul 1987/1988.''Orice antrenor vede luna ianuarie ca o şansă de a-şi îmbunătăţi lotul şi eu gândesc la fel. Tot ce am făcut este să vin cu un plan cu jucătorii care pot pleca şi cu o listă de jucători care ar fi interesanţi să-i aducem. Dar depinde de club'', a declarat Koeman înaintea meciului de miercuri cu Athletic Bilbao, o restanţă din etapa a doua a ligii spaniole.Barcelona traversează o perioadă dificilă din cauza pandemiei de coronavirus care i-a diminuat veniturile şi a forţat amânarea plăţii salariilor către jucători.Carles Alena va deschide seria plecărilor, urmând să fie împrumutat cel mai probabil la Getafe, conform presei spaniole.FC Barcelona ocupă locul cinci cu 28 de puncte din 16 meciuri în La Liga, la zece puncte de liderul Atletico Madrid, care are un joc în minus.Bilbao ocupă locul nouă cu 21 puncte din 17 meciuri şi va juca primul meci cu noul antrenor Marcelino, care are amintiri plăcute din ultimul său duel cu Barca, pe care echipa sa Valencia a învins-o cu 2-1 în finala Cupei Spaniei din 2019, relatează Agerpres