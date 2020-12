Mircea Rednic și motivul pentru care a ales FC Viitorul: Cum a decurs dialogul cu Gică Hagi

Viitorul a surprins pe mulți atunci când a anunțat numele noului antrenor. Mircea Rednic a ales să vină la Ovidiu, iar "Puriul" a explicat și motivul pentru care a acceptat propunerea venită din partea lui Gică Hagi. De asemenea, antrenorul precizează și cum a decurs dialogul telefonic cu patronul formației din Liga 1.



De știut: Mircea Rednic a semnat un contract valabil pentru doi ani și jumătate cu FC Viitorul.



Ce spune Rednic despre discuția cu Hagi