Liga 2: Metaloglobus a urcat pe prima poziție (2-1 vs Miercurea Ciuc) / Rezultatele zilei

Mai au loc în această etapă:





Duminică, 15:00: Petrolul Ploiești vs U Craiova 1948

Luni, 18:00: CS Mioveni vs Universitatea Cluj.

Aerostar Bacău vs2-3vs CSM Slatina 1-0vs Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1Pandurii Târgu Jiu vs1-2vs CSM Reșita 4-1Unirea Slobozia vs Dunărea Călărași 2-2Concordia Chiajna vs1-2.Meciul Gloria Buzău vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu a fost amânat după ce au fost înregistrate mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus în lotul echipei gazdă, potrivit News.ro.1. Metaloglobus 9 meciuri (13-5 golaveraj) 19 puncte2. U Craiova 1948 7 (21-9) 173. ASU Poli Timișoara 8 (7-13) 174. Turris Turnu Măgurele 9 (18-11) 155. Universitatea Cluj 8 (12-6) 146. Unirea Slobozia 9 (11-10) 14 etc.