Dan Petrescu, după victoria cu ȚSKA Sofia: "La pauză le-am spus jucătorilor doar că trebuie să fim mai buni, să jucăm mai rapid"

El a precizat că probabil va schimba toată echipa pentru partida următoare, din Liga I: “Cred că voi schimba toată echipa pentru meciul cu Voluntari, jucătorii sunt obosiţi”.





Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa ŢSKA Sofia, într-un meci din prima etapă a grupei A a Ligii Europa. În cealaltă partidă din grupă, AS Roma a învins cu 2-1 Young Boys, revenind de la 0-1.





Pe stadionul Vasil Levski din Sofia, au marcat Rondon ’53 şi Deac ‘74 (penalti).





În etapa următoare, la 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - ŢSKA Sofia şi CFR Cluj - Young Boys.

"ŢSKA a început foarte bine acest meci, ne-a dominat, dar am scăpat. În repriza a doua am controlat meciul şi este o victorie meritată. Cred însă că şi ei vor avea un cuvânt de spus, pentru că au o echipă bună. În primele minute ne-a surprins valoarea adversarului, pentru că în România nu avem aşa adversari. Şi fanii i-au împins de la spate, i-au împins în faţă. Nu e corect ca ei să aibă fani şi noi nu, dar asta e situaţia, bine că am câştigat.N-am schimbat nimic la pauză, le-am spus doar că trebuie să fim mai buni, să jucăm mai rapid, să facem pressing mai sus. În repriza a doua, cei din apărare au făcut un meci perfect şi le-au dat curaj celor din atac. E o victorie mare. Nici mie nu mi-a plăcut Deac, el poate mai mult. Fizic nu cred că a fost bine. El are execuţiile, execuţii care de trei ani îl fac cel mai bun jucător de la CFR. Rondon merita acest gol, el răspunde şi când intră titular, dar şi când intră ca rezervă”,