​​Liga 1: Remiză între nou-promovatele FC Argeș și UTA Arad, scor 1-1

Au evoluat echipele:





FC Argeş: Croitoru - Tofan, Leca, Turda, Şerbănică - I. Şerban (Panait '71), D. Meza Colli, Honciu (Deac '70) - Grecu, N'Diaye (Malele '70), Mirică (Năstăsie '2/ Muşat '80). Antrenor: Ionuţ Badea





UTA Arad: H. Moldovan - Bustea (Tomozei '19), Benga, F. Ilie (Erico Da Silva '80), Roumpoulaku - Tescan (Rusu '80), N. Roşu, A. Albu, Buhăcianu (Ursu '69) - C. Rus (Ioniţă '69), I. Hora. Antrenor: Laszlo Balint

Pentru FC Argeş a punctat Malele '76, iar pentru UTA a înscris Bustea '10.