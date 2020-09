​Liga Națiunilor: România vs Irlanda de Nord (21:45) / Mirel Rădoi debutează pe banca naționalei

Echipa Națională a României, pregătită de Mirel Rădoi, va debuta, vineri, de la ora 21:45, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor, în faţa Irlandei de Nord. Partida urmează să se dispute pe Arena Naţională, va fi transmisă în direct pe ProTV și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele probabile:

România: Tătăruşanu - Burcă, Chiricheş, Toşca, Bancu - Cicâldău, Stanciu - Deac, I. Hagi, Maxim - Puşcaş. Selecționer: Mirel Rădoi





Irlanda de Nord: Peacock-Farrel - Flanagan, Cathcart, McNair - Ferguson, Saville, Davis, Evans, Smith - Magennis, Thompson. Selecționer: Ian Baraclough





Ce au declarat cei doi antrenori:

"Sunt foarte importante cele două partide, pentru că începe un nou drum şi am ajuns în play-off-ul pentru Euro prin această competiţie. Sunt partide foarte importante pentru noi, pentru băieţi, pentru noul drum. Sper ca băieţii mâine seară să încerce să pună în aplicare cât mai multe dintre ideile mele pentru această campanie. Nu o să fie o garnitură de început cu extreme. În rest, cel mai important nu este sistemul de joc, ceea ce producem în dinamica jocului. Nu am avut foarte multe nume, a fost anumite situaţii de îndoieli, Dennis Man, Creţu, au fost alegeri de ultim moment. Sperăm că am fost inspiraţi în alegerea acestor jucători. E posibil să-l vedem pe Camora în următoarele meciuri făcând parte din lotul nostru", a afirmat Mirel Rădoi, selecționerul României.





"A fost unul dintre ultimele mele meciuri la naţionala de tineret, cel împotriva României under 21. Mă bucur că ambele federaţii ne-au oferit această şansă de a fi selecţioneri ai echipelor mari. Aveţi mulţi jucători periculoşi. Cei care au fost la under 21. Şi noi avem mulţi jucători talentaţi şi sunt sigur că va fi un meci bun. Aş fi surprins dacă Mirel s-ar îndepărta de principiile sale: jucători ofensivi, jucători tehnici şi talentaţi în zona mediană, o echipă care deschide jocul dacă adormim", a spus Ian Baraclough, selecționerul Irlandei.

La 8 octombrie, naţionala României va disputa şi semifinala play-off-ului Euro-2020, în Islanda. În cazul unui succes, finala pentru calificarea la turneul final va avea loc la 12 noiembrie, în Bulgaria sau Ungaria, în funcţie de învingătoarea din cea de-a doua semifinală.





Programul complet din Liga Naţiunilor:





Vineri, 4 septembrie: Norvegia – Austria, România – Irlanda de Nord (21:45)





Luni, 7 septembrie: Austria – România, Irlanda de Nord – Norvegia (21:45)





Duminică, 11 octombrie: Norvegia – România (19:00), Irlanda de Nord – Austria (21:45)





Miercuri, 14 octombrie: Norvegia – Irlanda de Nord, România – Austria (21:45)





Duminică, 15 noiembrie: Austria – Irlanda de Nord, România – Norvegia (21:45)





Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord – România, Austria – Norvegia (21:45)