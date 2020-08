Dan Petrescu, lămuriri importante despre viitorul la CFR Cluj, coronavirus și clauza care-l poate îmbogăți

Nu a putut participa fizic alături de elevii săi pe finalul de campionat, dar și-a primit medalia și a dormit împreună cu trofeul de campion al României. Dan Petrescu a lămurit o serie de lucruri într-o intervenție la tv: dacă va pleca de la CFR Cluj, cum se simte după ce a fost infectat cu Covid-19 și care este clauza care-i poate rotunji conturile.



Despre oferte și contractul cu CFR Cluj

"Eu am doi ani contract, ce oferte să am? Nu cred că e momentul ca cineva să facă o ofertă, mai ales în această pandemie şi mai ales că echipa a câştigat titlul. N-am primit nicio ofertă de la nimeni. Mă mai sună agenţi să mă întrebe care e situaţia mea, dar nu ca să-mi spună că au o ofertă pentru mine" - Dan Petrescu, la Digisport.



Despre clauza imensă

"Dacă nu mă dau afară, da, rămân la CFR. Dacă mă dau afară, clauza e mai mare de un milion. Poate e mai mare de două. În fotbal mă aştept la orice oricând" - Dan Petrescu.

Despre armonia perfectă avută în carieră

"Armonia perfectă am avut-o la Krasnodar, unde am semnat pe trei ani şi după o săptămână am fost dat afară. Deci nu există armonie perfectă" - Dan Petrescu.

Va face duminică încă un test pentru Covid-19

"Duminică avem test cu echipa. La mine au trecut 20 de zile. Mă duc cu echipa, duminică, şi sper să fie totul bine. Dacă nu e bine, Doamne fereşte. Mi s-a spus că după două săptămni, indiferent cum e testul, nu mai eşti periculos, nu iei, nu dai. Dar la fotbal trebuie să ai testul negativ", a conchis Petrescu.