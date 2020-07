Europa League: Programul complet al sferturilor de finală

Sferturile de finală ale Ligii Europa au fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Nyon, informează News.ro.

Optimile de finală ale competiţiei încă nu s-au încheiat, din cauza pandemiei de coronavirus.

S-au disputat din prima manşă confruntările:

LASK Linz vs Manchester United 0-5

Eintracht Frankfurt vs FC Basel 0-3

Istanbul Başakşehir vs FC Copenhaga 1-0

Wolfsburg vs Şahtior Doneţk 1-2

Glasgow Rangers vs Bayer Leverkusen 1-3

Olympiacos vs Wolverhampton 1-1

Returul este programat la 5 şi 6 august, când vor avea loc şi partidele AS Roma vs FC Sevilla şi Getafe vs Inter Milano, într-o singură manşă.