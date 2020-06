​Bundesliga: Bayern Munchen, încă o victorie în drumul spre titlu / Zi plină de recorduri

Alte rezultate înregistrate sâmbătă:

Fortuna Dusseldorf vs Hoffenheim 2-2 (Hennings '5, '75 (p) / Dabbur '16, Zuber '61)

RB Leipzig vs Paderborn 1-1 (Schick '27 / Strohdiek '90+2)

Eintracht Frankfurt vs Mainz 0-2 (Niakhate '43, Malong '77)

Au loc duminică:

14:30 Werder Bremen vs Wolfsburg

16:30 Union Berlin vs Schalke 04

19:00 Augsburg vs Koln

*Partidele din Bundesliga pot fi urmărite în România pe Digisport și Telekom Sport.

Bayern are two wins from glory \uD83C\uDFC6#BundesligaMD30 pic.twitter.com/06SEku1lX9