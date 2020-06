Forbes anunță: Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar

Portughezul Cristiano Ronaldo, care a câştigat în ultimul an 105 milioane de dolari, a devenit primul fotbalist miliardar în dolari, notează Forbes.





“Cristiano Ronaldo a câştigat 105 milioane de dolari în ultimul an, ocupând astfel locul patru în 2020 Forbes Celebrity 100, cu un loc peste rivalul său Lionel Messi, ceea ce l-a făcut primul jucător de fotbal din istorie care câştigă de-a lungul carierei un miliard de dolari”, se arată pe site-ul forbes.com.



Ronaldo este al treilea sportiv care ajunge la un miliard de dolari în timpul carierei, după Tiger Woods, care a reuşit acest lucru în 2009, şi Floyd Mayweather, care a ajuns la acest prag în 2017.



Cristiano Ronaldo a obţinut 650 de milioane de dolari pe teren, în cei 17 ani de carieră, şi probabil va ajunge la 765 de milioane de dolari obţinuţi din contractele de fotbalist profesionist până la finalul actualei înţelegeri, care expiră în iunie 2022.



Lionel Messi, care şi-a început cariera la seniori la trei ani după Ronaldo, a câştigat până cum 605 milioane de dolari ca salarii.



Ronaldo, legitimat la Juventus Torino, obţine în fiecare an şi aproximativ 20 de milioane de dolari din contractul cu Nike. În plus, el încasează şi 45 de milioane de dolari din contractele pentru reclamele Clear, Herbalife şi Abbott.



Portughezul are un parteneriat cu Pestana Hotel Group, dar şi o linie de lenjerie intima, una de încălţăminte, precum şi de parfum şi de îmbrăcăminte.



În social media, Cristiano Ronaldo este cel mai popular sportiv de pe planetă. În ianuarie, el a devenit prima persoană cu 200 de milioane de urmăritori pe Instagram. Pe Facebook, Instagram şi Twitter are 427 de milioane de followeri, transmite News.ro.