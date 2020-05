Dan Petrescu: "Toţi jucătorii au fost testaţi, toată lumea e bine"

El a menţionat că vrea ca LPF să spună dinainte ce se va întâmpla dacă se vor descoperi cazuri de infectare cu coronavirus. Tehnicianul a mai spus că vrea ca echipa să se antreneze în grup: “Vrem să facem antrenamente nu individuale, că fotbalul nu este tenis”.





Dan Petrescu a vorbit şi despre situaţia cu privire la Alin Minteuan, precizând că în tot ce s-a întâmplat de fapt el este victima. "Minteuan a părut o victimă în acest conflict, dar, de fapt, eu sunt victima. Mi-a promis că amâna primirea acelor prime, eu am reuşit să îi prelungesc contractul cu doi ani, am vorbit cu patronul. Am fost la Alin acasă, totul era ok şi apoi, când a primit hârtia de la club să semneze, a zis că nu e de acord cu aşa ceva, că el n-a vorbit cu nimeni, păi eu sunt nimeni? Marian Copilu nu a putut rezolva această situaţie pentru că are nişte probleme de sănătate, aşa că am încercat eu să mă ocup de aceste probleme. Îi ofeream doi ani de contract, cu 100.000 de euro, dar a zis că nu e de acord să aştepte până în iunie, pentru că mereu l-a păcălit CFR Cluj.

El va veni la antrenament acum, are contract până pe 30 iunie, dar situaţia nu este deloc corectă, jucătorii n-au luat banii, dar Minteuan i-a luat. Eu nu i-am mai răspuns lui Minteuan, ce să mai vorbesc cu el? Eu nu am minţit niciodată antrenorii secunzi şi nu accept niciodată să mă mintă cineva. Eu nu am ce să îi reproşez lui Minteuan ca antrenor, va sta în continuare alături de mine, până îi expiră contractul. Problema este că toţi am fost de acord cu amânarea plăţilor, doar el n-a fost de acord. Nu s-a pus problema să renunţăm la bani, doar să amânăm plata".





“Ne-am testat, toţi jucătorii, tot staful, toată lumea e bine. Arlauskis mai trebuie să vină, să vedem ce se întâmplă. Lituania nu e o zonă roşie, dar dacă vine după 15 mai, s-ar putea să intre în carantină. Noi am încercat orice formulă să-l scoatem pe Arlauskis de acolo, dar n-am găsit, poate ar trebui să trimitem o maşină după el, până în Lituania. Am căutat bilete de avion, pentru el, nu am găsit”,