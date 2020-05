Imaginile zilei: Cum au apărut jucătorii Barcelonei în cantonament

Fotbaliștii Barcelonei s-au prezentat miercuri la centrul sportiv al clubului catalan (Joan Gamper) pentru a fi testați pentru Covid-19. Imaginile cu Messi și compania cu mănuși și mască pe față s-au viralizat rapid printre iubitorii de fotbal.



Așa cum Liga Spaniolă de Fotbal a cerut, jucătorii s-au prezentat pentru a fi supuși testelor de depistare a coronavirusului. Este primul pas în direcția reluării meciurilor din La Liga.



Dacă totul va decurge conform planului, vor urma antrenamentele individuale (singurele permise până acum în Spania) și mai apoi cele colective. Ultimul pas, și cel mai așteptat, reluarea campionatului.



După peste 50 de zile de la închidere, centrul Joan Gamper a fost redeschis. Imaginile pot fi văzute mai jos.



La Liga ar putea fi reluată la începutul lunii iunie, dacă și condițiile medicale o vor permite.



După 27 de etape disputate, FC Barcelona este lider (58 de puncte), calanii având un avans de două puncte față de marea rivală Real Madrid.

Sursa foto: FC Barcelona Twitter

\uD83D\uDCCD Ciutat Esportiva Joan Gamper

\uD83D\uDC4D Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw