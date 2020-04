Coronavirus: A încălcat regulile carantinei din Spania pentru a participa în Rusia la majoratul iubitei sale

Fedor Smolov, jucătorul de 30 de ani al echipei Celta Vigo, a plecat din Spania, aflată în carantină totală, pentru a merge la majoratul iubitei sale. Atacantul a cerut-o în căsătorie pe Maria Yumasheva, nepoata lui Boris Elţîn, fostul preşedinte al Rusiei.

Celta Vigo's Fedor Smolov has broken club and league rules and fled Spain during state of alarm to go home to Russia. But that's not where it ends. According to reports, he went home to see his girlfriend, who is Boris Yeltsin's granddaughter and has just turned 18. Smolov is 30