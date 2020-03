Xavi, visul de a antrena Barcelona și ce jucători ar vrea să aducă pe Camp Nou

Xavi a refuzat în ianuarie oferta Barcelonei, dar visul său rămâne în continuare același: să antreneze echipa la care a jucat timp de 17 ani. Spaniolul știe ce le lipsește catalanilor și a dezvăluit ce jucători ar vrea să aducă pe Câmp Nou. "Aș transfera extreme, precum Neymar, nu am niciun dubiu că ar fi un transfer spectaculos", a spus Xavi.

Xavi și visul de a antrena Barcelona

"Mi-e clar că vreau să mă întorc la Barcelona. Sunt foarte încântat. Poate cu ani în urmă puteam să-mi ofer un anumit respect, dar acum că m-am văzut antrenor, cred că pot aduce îmbunătățiri jucătorilor. I-am făcut însă să înțeleagă că eram într-un proiect care a început de la zero și în care luarea deciziilor îmi aparține", a declarat Xavi într-un interviu pentru La Vanguardia, citat de Marca.





În plus, catalanul a declarat că i-ar plăcea ca foști jucători ai Barcelonei să se întoarcă la club, precum Carles Puyol."Sunt un jucător de echipă. Nu vreau să decid singur. Aici [la Al Sadd], luăm decizii cu stafful ... este o structură orizontală, de consens. Chiar dacă eu am ultimul cuvânt", a spus Xavi.

Nimeni din vestiar nu trebuie să fie negativ

Xavi a precizat foarte clar că vrea ca atmosfera să fie una confortabilă când va prelua echipa. "În vestiar nu poate fi nimeni negativ, toxic, iar problemele medicale sunt importante - totul trebuie să fie în formă. Mi-ar plăcea să merg acolo cu oameni din mediul meu pentru a face o echipa bună", a precizat fostul jucător al Barcelonei.

Care sunt cei mai buni jucători ai Barcelonei în acest moment

"Mulți din echipă mi se par extraordinari. Începând cu portarul (Ter Stegen), care mi se pare cel mai bun din lume, Jordi Alba este cel mai bun fundaș stânga din lume pentru mine, Pique, cel mai bun fundaș central , Busquets este cel mai bun mijlocaș defensiv și Messi, cel mai bun jucător din lume. Dacă îi adăugăm pe Suarez, De Jong și Arthur, există jucători care vor triumfa 10 ani la Barca. Baza este foarte bună", consideră Xavi.

Ce le lipsește catalanilor

"Aș transfera extreme, precum Neymar, nu știu dacă s-ar adapta din punct de vedere social, dar, ca jucător, nu am niciun dubiu că ar fi un transfer spectaculos. Barcelona are deja jucători care pot juca la mijloc, dar duce lipsă de extreme precum are Bayern. Nu au nevoie de mulți jucători noi. Jadon Sancho, Serge Gnabry...", a spus Xavi.





Xavier Hernández i Creus este un jucător emblematic al Barcelonei, clubul unde a petrecut 17 ani (la prima echipă). El a fost crescut in "La Masia" (a sosit in academia Barcelonei la 11 ani). În această perioadă, mijlocașul spaniol a câștigat tot ce se putea câștiga, având în vitrina de trofee și patru Ligi ale Campionilor. În 2015, Xavi a decis să plece de pe Camp Nou la Al Sadd, în Qatar. La formația arabă, Xavi a fost întâi jucător, iar din 2019 ocupă postul de antrenor.





Xavi a evoluat toată cariera la FC Barcelona, fotbalistul câștigând următoarele trofee alături de echipa de pe Camp Nou: Uefa Champions League (2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–2015), UEFA Super Cup (2009, 2011), Mondialul Cluburilor (2009, 2011), titlul în Spania (1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15), Cupa Regelui Spaniei (2008–09, 2011–12) și Supercupa Spaniei (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013).

Xavi, dorit la Barcelona în această iarnă

În ianuarie, după demiterea lui Ernesto Valverde, Xavi s-a aflat pe lista Barcelonei, dar a refuzat oferta catalanilor. Eric Abidal și Oscar Grau au mers în Qatar pentru a-l convinge, dar Xavi a precizat ulterior că a considerat că nu e momentul potrivit. Astfel, Barca l-a numit în funcția de antrenor pe Quique Setien.