VIDEO Dele Alli (Tottenham), vizat de o procedură a FA, după ce s-a amuzat pe Snapchat în privinţa coronavirusului

Fotbalistul echipei Tottenham, Dele Alli, este vizat de o procedură a federaţiei engleze (FA), după ce în urmă cu câteva zile s-a amuzat pe Snapchat în privinţa coronavirusului, relatează The Guardian.

“Dele Alli este acuzat de comportament inadecvat pentru încălcarea regulii E3 a FA în legătură cu o postare de pe reţelele de socializare. Se susţine că postarea mijlocaşului echipei Tottenham Hotspur încalcă regula E3, fiind o insultă şi/sau ceva inadecvat şi/sau aduce atingere imaginii fotbalului. Se mai susţine că postarea în cauză reprezintă ‘o încălcare gravă’, incluzând o referire, direct sau subînţeleasă, la rasă şi/sau culoase şi/sau origine etnică şi/sau naţionalitate”, se arată în comunicatul FA.





Federaţia a precizat că jucătorul are termen până la 5 martie să îşi justifice faptele.





Într-un filmuleţ postat de Alli în urmă cu câteva zile pe Snapchat, cu explicaţia “Corona whattt, please listen with volume” (Corona ceeee, vă rog ascultaţi cu sunet tare), jucătorul apare cu o mască în aeroport, apoi obiectivul este orientat către un bărbat asiatic, iar apoi către un recipient de dezinfectant antiseptic pentru mâini, cu mesajul următor pe imagine: “Virusul trebuie să fie mai rapid decât atât ca să mă prindă”.





Dele Alli a şters între timp filmuleţul şi şi-a cerut iertare, el postând un mesaj în acest sens pe reţeaua chineză Weibo. “Nu a fost amuzant şi mi-am dat seama imediat de asta, astfel că am şters filmuleţul. M-am dezamăgit pe mine însumi şi am dezamăgit clubul. Nu vreau să aveţi o părere greşită despre mine, pentru că ce am făcut nu a fost amuzant... Nu este un subiect de glumă. Toată dragostea mea, gândurile şi rugăciunile mele merg către China”, scrie News.ro.