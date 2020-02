​VIDEO Leipzig, dominantă pe terenul lui Schalke / Victorii pentru Dortmund, Koln și Dusseldorf

Golurile "taurilor roșii" au fost înscrise de Sabitzer ('1), Werner ('61), Halstenberg ('68), Angelino ('80) și Forsberg ('89).Tot sâmbătă, Erling Braut Haaland a înscris din nou pentru Borussia Dortmund și a ajuns la 12 goluri în opt partide disputate în tricoul galben-negru.Werder Bremen vs Borussia Dortmund 0-2 Freiburg vs Fortuna Dusseldorf 0-2 Hertha Berlin vs Koln 0-5 Monchengladbach vs Hoffenheim 1-1 Schalke vs Leipzig 0-5 1. Bayern Munchen 23 meciuri (65-25 golaveraj) 49 puncte2. RB Leipzig 23 (61-25) 483. Dortmund 23 (65-32) 454. Monchengladbach 22 (43-25) 435. Leverkusen 22 (38-29) 406. Schalke 23 (32-32) 367. Hoffenheim 23 (34-36) 34 etc.