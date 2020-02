VIDEO Liga Campionilor CONCACAF: Mitriţă, gol și pasă de gol în partida San Carlos vs New York City (3-5)

Mitriţă a marcat ultimul gol al partidei (90+2) şi a pasat decisiv la golul al patrulea al americanilor, reuşit de Alexander Callens (61). Omul meciului a fost brazilianul Heber, care a reuşit un hat-trick pentru oaspeţi (13, 35, 52 - penalty). Pentru gazde au înscris Jorman Aguilar (45), Marco Mena (63) şi Omar Browne (79).



Mijlocaşul ofensiv român a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben în min. 77. New York City FC a ratat şi un penalty, prin Maximiliano Moralez (90+1).



Partida din manşa secundă va avea loc pe 26 februarie, la Harrison (New Jersey).



La Alajuela au evoluat echipele:

San Carlos: Patrick Pemberton - Fernando Brenes, Lucas Meza, Jordan Smith, Jose David Sanchez - Carlos Acosta (Cristian Martinez, 54), Randy Chirino (Juan Vicente Solis, 70), Marco Mena, Esteban Ramirez - Julio Cruz (Omar Browne, 54), Jorman Aguilar. Antrenor: Luis Marin.

New York City: Sean Johnson - Alexander Callens, Anton Tinnerholm, Maxime Chanot, Ronald Matarrita - James Sands, Alexander Ring (Joe Scally, 66) - Jesus Medina, Keaton Parks (Maximiliano Moralez, 63), Alexandru Mitriţă - Heber Araujo (Valentin Castellanos, 63). Antrenor: Ronny Deila.



A arbitrat mexicanul Cesar Ramos.

