Dan Petrescu speră la încă o minune cu Sevilla - De ce are nevoie CFR Cluj pentru a păstra șanse la calificare

Dan Petrescu a învins-o pe Sevilla în 2009, când se afla pe banca celor de la Unirea Urziceni (în grupele Champions League) și speră la o minune și cu CFR Cluj. Antrenorul campioanei României consideră că Sevilla este printre primele trei favorite la câștigarea trofeului Europa League și are nevoie ca echipa sa să nu primească gol în meciul tur pentru a spera la calificare.







Manșa tur dintre CFR Cluj și Sevilla, din 16-imile Europa League, se va juca joi, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, de la ora 19:55. Partida va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro.







Returul va avea loc la 27 februarie, pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.









Dan Petrescu, pe banca celor de la Unirea Urziceni la victoria cu Sevilla





"S-a întâmplat o dată minunea. Sperăm să mai facem o minune. În opinia mea, atunci a fost o minune. La Sevilla a rămas doar un jucător care a jucat și cu Urziceni, se numește Navas, fundașul dreapta. Atunci era extremă. Pe vremea aia mai aveau și un Perotti, un Dani Alves, dacă nu mă înșel. Atacanți, Fabiano. Avea jucători foarte buni, de echipă națională, dar cu muncă și cu puțin noroc am reușit să câștigăm, și cu organizare", a spus Dan Petrescu, aflat pe banca celor de la Unirea Urziceni, care a învins-o pe Sevilla, scor 1-0, pe stadionul Ghencea, în grupele ediției 2009/2010 din Champions League.





Sevilla, favorită în Gruia





"E clar că mâine favorită este Sevilla. Au 20 de jucători valoroși, doi pe post, eu îi știu pe toți, dar nu e de ajuns ca să ai un rezultat pozitiv. Trebuie să avem o organizare fantastică, o disciplină fantastică, un spirit de sacrificiu pe care nu l-am avut niciodată și, foarte important, să avem și puțin noroc, cum a avut Mirandes (n.r. a învins-o pe Sevilla în optimile Cupei Spaniei, scor 3-1 ). Am văzut meciul lui Mirandes cu Sevilla. E clar că au jucat foarte bine, dar Sevilla a ratat foarte multe ocazii, vreo șapte-opt ocazii mari și Mirandes de câte ori a dat la poartă, a marcat gol.





CFR Cluj, ocolită de noroc - "Sper să avem un șut și să dăm două goluri"





Pe noi norocul în ultimul timp ne-a cam lăsat în campionat. Am avut vreo șapte-opt ocazii în două meciuri, nu am marcat niciun gol. Sper din tot sufletul la meciul asta să avem un șut și să dăm două goluri, iar ei să dea în bară și să apere Arlauskis. E clar că ei vor avea ocazii mai multe, sunt convins. Au o calitate mult prea mare în atac. Au șapte-opt jucători de atac fantastici, în afară de Suso. Îl au pe Ocampos din naționala Argentinei, care mi se pare un jucător excelent, De Jong în naționala Olandei.





Pericolul vine de peste tot - De ce are nevoie CFR Cluj în duelul cu Sevilla





Tocmai ce au luat un vârf cu 25 de milioane de euro, En-Nesyri, din naționala Marocului, plus Nolito, de la Manchester City sau pe unde a jucat, plus Navas, plus cei doi mijlocași centrali Fernando și Jordan. Pericolul vine de peste tot, clar. Trebuie să facem un meci fantastic și, v-am zis, cu puțin noroc. Și toate situațiile să fie în favoarea noastră, acele mici detalii să fie pentru noi.







În primul rând, este o altă competiție și eram în grupe (n.r. față de perioada în care era la Unirea Urziceni). Deci nu erau numai două meciuri cum jucăm acum, acum jucăm tur-retur, atunci s-a jucat tur-retur, dar în grupe. Deci, erau șase meciuri. Și noi am pierdut cu 2-0 primul meci în grupe și penultimul l-am câștigat la noi, deci mai aveam o șansă, după nu trebuia să pierdem în Germania. Acum, noi avem doar două meciuri.







Sevilla, pe locul 2 în campionat la meciurile jucate în deplasare





Cel mai important e că după meciul tur să mergem la Sevilla cu o șansă. Adică rezultatul să fie în așa fel încât să ne dea speranțe. Dacă rezultatul nu ne dă speranțe, atunci va fi greu, pentru că Sevilla acasă e foarte puternică, cu toate că în acest sezon, este un lucru surprinzător pentru mine, Sevilla este pe locul 2 în campionat, în deplasare. Pe primul loc e Real Madrid, cu 25 de puncte, și pe locul 2 Sevilla, cu 20. De obicei, Sevilla era foarte puternică acasă, mai ales când eram eu la Urziceni. Acum, în campionat, ei sunt mult mai puternici în deplasare decât la meciurile de acasă.





Sevilla, un lot la fel de bun ca al lui Lazio





Eu tot timpul studiez foarte atent adversarii și foarte multe meciuri. Cu cât am văzut Sevilla mai mult, îmi dau seama de valoarea jucătorilor. Și de aia au și CV-ul ăla, sunt 17 internaționali din naționale bune, dar cred că în ultimele meciuri parcă nu le-a ieșit nimic. Nu știu, au încercat, au jucat, au dominat, au pasat, dar rezultatele nu le-au ieșit. E ceva, nu știu, întâmplător, nu știu ce se întâmplă acolo, dar ca și calitate a jucătorilor, cred că au cel mai bun lot. Mai bun și decât Lazio, și decât Celtic, dar eu cred că se apropie de lotul lui Lazio, la nivelul ăla sunt ambele echipe.





Dan Petrescu, încurcat de regula Under 21





Aș fi vrut să bag echipa cu Viitorul sau cu Mediaș, cea care juca mâine, dar din păcate regulile nu mă lasă. Și sunt multe schimbări. Posibil și mâine să fie vreo patru-cinci schimbări față de ultima echipă care a jucat cu Viitorul. Asta nu e bine pentru noi, pentru că eu vreau să am o echipă stabilă și echipa să știe ce trebuie să facă pe teren, dar asta nu ar fi o scuză pentru noi dacă nu reușim să facem un meci bun mâine.





Pe Traore și pe Rondon nu am putut să îi folosesc din cauza regulii Under 21. Omrani a avut ocazii, dar nu a băgat-o în poartă. Anul trecut era anul lui, orice făcea mingea intra în poartă. Ai momente în viață ca vârf când îți iese totul și momente când nu îți mai iese. El și la antrenamente parcă e într-o pasă neagră la finalizare, dar eu am totuși mare încredre în Omrani că va reuși să înscrie mâine. Iar dacă nu el, măcar alt jucător să înscrie.



"Și un 0-0 ar fi un rezultat foarte bun pentru noi"





E clar că și un 0-0 pentru noi ar fi un rezultat foarte bun, pentru că, după cum știți, în deplasare noi mereu suntem foarte buni, dar e clar că nu o să abordăm meciul la 0-0. Va fi foarte greu să rezistăm împotriva Sevillei și vrem să jucăm cum am jucat până acum în Europa, să încercăm să facem pressing, să fim agresivi, să luăm mingea cât mai sus posibil.





"Avem o şansă dacă nu primim gol"





Din păcate pentru noi, FC Sevilla nu vine după o serie bună, așa cum au venit celelalte echipe. Pentru că echipele care au jucat cu noi erau într-o formă bună și veneau mai siguri pe ei. Acum ei vor să dea totul, să câștige trofeul. În opinia mea, Sevilla e în primele trei favorite să câștige Europa League. Sunt convins că vor trata meciul foarte serios. Avem nevoie să înscriem noi primii sau să nu primim gol. Avem o şansă dacă nu primim gol", a declarat Petrescu.







În clasamentul coeficienților, Sevilla se află pe locul 11, înaintea unor formații precum Tottenham și Borussia.





Lotul Sevillei pentru partida cu CFR Cluj: Tomas Vaclik, Bono, Alfonso Pastor - portari, Jesus Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergi Gomez, Sergio Reguilon, Sergio Escudero - fundaşi, Nemanja Gudelj, Fernando, Joan Jordan, Ever Banega, Oliver Torrres, Franco Vazquez, Rony Lopes, Suso, Lucas Ocampos - mijlocaşi, Nolito, Munir, Luuk De Jong şi Youssef En-Nesyri.





Sevilla este echipa care deține recordul de trofee Europa League câștigate: 5 la număr (2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16).Andaluzii au mai cucerit Supercupa Europei (2006) și au mai disputat alte patru finale (2007, 2014, 2015, 2016).