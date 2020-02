Dan Petrescu și nemulțumirile înainte de primul meci al anului: "Îmi doream şi eu bani de transferuri, dar n-am avut"

Dan Petrescu nu este mulțumit de actualul lot de la CFR Cluj. Tehnicianul a declarat, într-o conferință de presă, că și-ar fi dorit să aibă bani de transferuri, dar nu a avut și a luat jucători liberi de contract sau pe bani puțini. El a mai precizat că derbiul cu FCSB, de duminică, va fi "un meci de luptă", în care micile detalii vor face diferenţa.







“Primul meci e întotdeauna foarte greu. Nici temperatura, nici terenul, nici echipa n-are meciuri în picioare… Va fi sigur un meci de luptă, în care micile detalii vor face diferenţa. Mi-aş dori foarte mult să nu se vorbească de arbitraj după meci, ca meciul să fie decis de jucători şi nu de arbitri. Adversarul nostru are un lot fantastic şi îşi doreşte să câştige meciul pe teren, nu cu arbitrii. Sigur va fi un meci strâns, pe muchie de cuţit. E clar că un mic detaliu va face diferenţa”, a spus Petrescu, menţionând că o remiză în meciuri importante de acasă este un rezultat pozitiv.“Am jucători mulţi în lot, din păcate ceea ce-mi doresc de doi ani nu se întâmplă, aducă să avem zece jucători pe banca de rezerve. Din păcate nu s-a putut aşa că foarte mulţi jucători vor merge şi în tribună. Dar aşa e şi la cluburile mari, sunt jucători valoroşi care merg în tribună”.“Campionatul românesc este foarte greu, la noi se înjumătăţesc punctele. Indiferent de rezultatul meciului de mâine nu e nimic clar. Programul nostru e infernal şi trebuia să facem mai multe puncte anul trecut.“Ce antrenor e fericit cu ce are? Îmi doream şi eu bani de transferuri, dar n-am avut şi am luat jucători liberi sau cu bani puţini. Trebuie neapărat să luăm jucători tineri. FCSB are un lot tânăr, cu mare experienţă. Noi avem jucători cu experienţă de o anumită vârstă şi e clar că acest lot trebuie întinerit. Avem nevoie să întărim lotul cu jucători tineri”.“Chipciu trebuie să se integreze. El ştie că nu e la potenţial maxim, când va fi foarte bine sunt convins că ne va ajuta. Chiar dacă l-aş băga mâine n-aş vrea să aibă o presiune în plus, pentru că ştiu că este un jucător cu mare experienţă. Cristi Manea sper să se integreze cât mai repede, pentru că avem nevoie de el”, a declarat tehnicianul, potrivit News.ro.Meciul CFR Cluj - FCSB va avea loc, duminică, de la ora 20.00, în etapa a XXIII-a a Ligii I.