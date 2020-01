VIDEO Chicharito, înlocuitorul lui Zlatan Ibrahimovic la Los Angeles Galaxy

Într-un clip postat pe Twitter, marți, LA Galaxy a arătat cele mai importante momente din cariera atacantului mexican, care a jucat la cluburi importante, precum Manchester United sau Real Madrid.

What Los Angeles has been waiting for. @CH14_ pic.twitter.com/IS5E3rksWo — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020





"A fost momentul și oportunitatea potrivită. Jonathan (n.r. - Dos Santos) mi-a spus că acest campionat este subestimat. Eu chiar cred că nu mergi acolo pentru a te retrage. Voi juca, asta mi-am dorit mereu. Oamenii vor spune că am ales asta pentru că nu am reușit în Europa, dar nu depinzi mereu doar de tine. În ultimii doi ani, antrenorii au decis să acorde încredere altor jucători. Acum, managerul lui LA Galaxy mi-a spus că își pune toată încrederea în mine, de aceea am acceptat această ofertă", a declarat Chicharito, pentru LA Times.





Chicharito este văzut drept un înlocuitor al lui Zlatan Ibrahimovic la formația din Los Angeles. Suedezul a îmbrăcat tricoul americanilor în sezoanele 2018 și 2019, marcând 53 de goluri în 58 de apariții. El a decis să plece la AC Milan, în această iarnă.





Chicharito, fotbalist cu 109 meciuri și 52 de goluri la echipa națională a Mexicului, a evoluat la echipele Deportivo Guadalajara, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham și FC Sevilla.





La formația andaluză, care este adversara celor de la CFR Cluj în șaisprezecimile de finală ale Europa League, Chicharito a sosit la începutul lunii septembrie, jucând în 15 partide și reușind trei goluri.