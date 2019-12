VAR-ul, decisiv în Premier League: Pep Guardiola, nemulțumit chiar dacă echipa sa a câștigat în urma unor decizii ale arbitrajului video

VAR a fost introdus în Premier League pentru prima oară în acest sezon şi nu existau controverse legate de folosirea sistemului.





a spus Guardiola, după ce ''În fiecare weekend e o mare problemă. În alte meciuri au fost la fel probleme. Să sperăm că în sezonul viitor va fi mai bine'',, după ce City a învins-o pe Sheffield United cu 2-0 , în etapa a 20-a din Premier League.





A fost unul dintre mai multe jocuri în care un gol a fost anulat din cauza unei decizii la limită legate de ofsaid, după ce linii geometrice ale sistemului VAR au fost utilizate pentru stabilirea verdictului.





Oaspeţii au crezut că au deschis scorul în min. 28, prin Lys Mousett, dar golul a fost anulat după reluările video, pentru ''cel mai mic ofsaid posibil''.





La puţine momente după incident, suporterii ambelor echipe şi-au exprimat opoziţia faţă de VAR, scandând împreună, în timp ce fanii echipei United adoptat imnul ''It's not football any more'' (Nu mai e fotbal), care a devenit un refren des folosit în diferite jocuri.





Managerul echipei Sheffield United, Chris Wilder, a remarcat că atacantul formaţiei Norwich City, finlandezul Teemu Pukki, a avut un gol similar anulat în meciul cu Tottenham (2-2), de sâmbătă, subliniind că au existat ''opt sau nouă'' incidente în acest weekend.





''Nu există probe clare, sunt linii înceţoşate şi unghiuri. Trebuie să fie un mod mai clar de a defini situaţiile'', a afirmat Wilder.





A existat o nemulţumire şi la primul gol al lui Manchester City, la care a părut că arbitrul Chris Kavanagh îi obstrucţionează pe fundaşii echipei din Sheffield, înaintea ca De Bruyne să îi paseze lui Sergio Aguero, autorul golului.