VIDEO West Ham - Arsenal 1-3 / Tunarii au revenit de la 0-1 cu trei goluri în nouă minute

Arsenal a învins-o în deplasare pe West Ham United, scor 3-1, în ultimul meci al etapei a XVI-a a campionatului Angliei. Conduși cu 1-0 la pauză, tunarii au revenit și au înscris de trei ori în decurs de nouă minute.

West Ham a deschis scorul în minutul 38, prin Ogbonna. Pentru Arsenal au punctat Martinelli 60', Pepe 66' și Aubameyang 69'.

Arsenal ocupă locul 9 în clasament,cu 22 de puncte, la egalitate cu alte trei formații: Sheffield United (locul 8), Crystal Palace (locul 10) și Newcastle (locul 11). West Ham se află pe locul 16, cu 16 puncte.

Rezultatele etapei a XVI-a din Premier League:



Which #PL result was the most impressive? pic.twitter.com/a4U1HcLz9f

Here's how the #PL table looks



Can anybody catch Liverpool? \uD83E\uDD14 pic.twitter.com/PIABunV9im