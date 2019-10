Condusă cu 1-0, formația lui Pep Guardiola a punctat de 5 ori, reușind astfel să se impună categoric în meciul contra celor de la Atalanta. Cetățenii au punctat maxim după trei partide disputate în Grupa C din Champions League.







Grupa C



Shakhtar Donetsk vs Dinamo Zagreb 2-2

Au marcat: Konoplyanka 16, Dodo 75 / Olmo 25, Orsic 60 pen.



Manchester City vs Atalanta 5-1

Au marcat: Aguero 34, 38 pen., Sterling 58, 64, 69 / Malinovsky 28 pen.



Clasament:



1. Manchester City (10-1) 9

2. Dinamo Zagreb (6-4) 4

3. Shakhtar Donetsk (4-6) 4

4. Atalanta (2-11) 0





Aici poți urmări un rezumat al partidei Manchester City vs Atalanta.