Alexandru Mitriţă, cât îl afectează schimbările de fus orar și ce spune despre meciul cu Norvegia: "Avem şanse mari să ne batem cu oricine"

Convocat din nou la echipa națională a României de selecționerul Cosmin Contra, Alexandru Mitriță a oferit un interviu pe site-ul Federației, în care a vorbit despre viața în SUA, cum sunt antrenamentele și cum s-a adaptat după zborul extrem de lung până la București, scrie Mediafax. În plus, mijlocașul celor de la New York City a făcut o comparație între jocul nordicilor și cel al tricolorilor, precizând că România are "șanse mari să se bată cu oricine".





„Îmi doresc să am cât mai mulţi băieţi să îi dau la fotbal. Chiar dacă nu sunt talentaţi, îi voi forţa să joace fotbal”, a declarat Mitriţă pentru FRF TV. Apoi, a continuat: „Mi-a fost foarte greu să stau fără câini, chiar iubesc în general animalele. Nu s-a putut cu acest drum foarte lung şi am zis să îmi cumpăr unul nou. Am cumpărat unul în America şi am zis că la fiecare echipă la care mă voi duce, dacă voi mai pleca undeva, o să îmi cumpăr un câine în fiecare ţară”.



„Nu este uşor să zbor atât de mult. În rest, e mult mai bine decât data trecută când am venit, mă simt mult mai bine. Tot ce trebuie să fac este să mă antrenez, să mă odihnesc foarte bine, să mănânc. Eu cred că odihna e cea mai importantă”, a mai spus Alex Mitriță.



Mitriță, despre antrenamentele la New York City



Fostul jucător al Craiovei spune că nu există diferenţe între antrenamentele pe care le face în SUA şi cele pe care le făcea în România: „La Craiova, cu Mangia, făceam numai antrenamente cu mingea, cu posesia, iar în America e la fel, doar antrenamente tehnico-tactice cu mingea şi nu se face niciodată pregătire fizică”.



Despre meciul România – Norvegia



Mijlocașul crede că nordicii sunt jucători puternici, în timp ce românii sunt tehnici. „Nordicii sunt diferiţi faţă de noi, au un joc foarte puternic pe minge lungă, sunt foarte înalţi, sunt foarte masivi. Noi avem un joc diferit faţă de ei, suntem mai mingicari, pot să spun aşa, o echipă care ştie foarte bine cu mingea, suntem foarte bine pregătiţi tactic şi avem şanse mari să ne batem cu oricine”, a spus acesta, care se tachinează cu Anton Tinnerholm, colegul său suedez de la NY: „El zice de România că nu are nicio şansă, eu zic că ei nu au nici o şansă, glume ca între colegi”.













23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0.



*La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Insulele Feroe – România, 12 octombrie, ora 19:00, stadion Tórsvøllur (Torshavn)România – Norvegia, 15 octombrie, ora 21:45, Arena Națională (București)Ambele jocuri vor putea fi urmărite în direct pe PRO TV.