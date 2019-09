Cupa României: Dinamo s-a calificat în optimi (3-1 cu UTA Arad); Gaz Metan Mediaș, eliminată de Foresta Suceava (scor 2-1)

Dinamo s-a calificat în optimile Cupei României, după ce s-a impus cu 3-1 în fața celor de la UTA Arad. Dan Nistor a contribuit din plin la victoria "câinilor", cu un gol și două pase decisive. În altă partidă a zilei, Foresta Suceava (echipă din Liga a 3-a) a furnizat surpriza și a eliminat-o din competiție pe Gaz Metan Mediaș, scor 2-1.

Rezultate înregistrate marți:





UTA Arad - Dinamo 1-3

Au marcat: R. Moise 18' / Moldoveanu 14', Nistor 58', Neicuțescu 82'

Foresta Suceava - Gaz Metan Mediaș 2-1

Au marcat: Dudu 41', Martin 44' / Buș 8'

Flacăra Horezu - Astra 0-2

Au marcat: Gheorghe 44', Ajayi 83'

Metalul Buzău - AFK Csikszereda 1-0

A marcat: Păun 45+1'

Se mai dispută în şaisprezecimi:

Miercuri, 25 septembrie

Joi, 26 septembrie

18:00 Turris-Oltul Turnu Măgurele vs Academica Clincenistadion Municipal – Turnu Măgurele19:15 Concordia Chiajna vs FC Voluntaristadion Concordia – Chiajna, în direct la Digi, Look, Telekom21:30 U Craiova 1948 SA vs Universitatea Clujstadion Ion Oblemenco – Craiova, în direct la Digi, Look, Telekom16:00 Chindia Târgovişte vs AFC Hermannstadtstadion Ilie Oană – Ploieşti, în direct la Digi, Look, Telekom16:30 CS Făurei vs CS Miovenistadion Orăşenesc – Făurei16:30 Industria Galda vs FC Petrolul PloieştiGalda Arena – Galda de Jos18:45 CSM Reşiţa vs Universitatea Craiovastadion Ion Oblemenco, în direct la Digi, Look, Telekom21:30 FC Botoşani vs CFR Clujstadion Municipal – Botoşani, în direct la Digi, Look, Telekom16:30 Ripensia Timişoara vs Sepsi OSK Sf. Gheorghestadion Electrica – Timişoara16:30 Sănătatea Cluj vs FC Viitorul ConstanţaCluj Arena – Cluj-Napoca, în direct la Digi, Look, Telekom18:45 Fotbal Club Rapid vs ACSM Politehnica Iaşistadion Gloria – Buzău, în direct la Digi, Look, Telekom21:30 Metaloglobus Bucureşti vs FCSBstadion Anghel Iordănescu – Voluntari, în direct la Digi, Look, Telekom).