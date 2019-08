Champions League: Celtic - CFR (de la 21:45)/ Dan Petrescu: Suntem încrezători

După ce a remizat, scor 1-1, în manșa tur, CFR trebuie să mizeze totul pe cartea ofensivă pe Celtic Park dacă vrea să obțină calificarea în play-off-ul Champions League. Conștient de dificultatea returului, Dan Petrescu rămâne totuși optimist: "Suntem încrezători. Trebuie să nu ne speriem, una peste alta să facem meciul vieţii". Partida Celtic vs CFR Cluj va fi în direct pe Digisport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro de la ora 21:45.





Ce crede Dan Petrescu







"Suntem încrezători. Trebuie să nu ne speriem, una peste alta să facem meciul vieţii! Și în momentele-cheie să avem puțin noroc. La Cluj-Napoca n-am avut, poate avem acum. Trebuie să jucăm fotbal și să producem miracolul. Voi spuneți că șansele sunt egale, dar nu e așa. Ei au fotbaliști de milioane... Sper să compensăm cu inteligență și să nu avem probleme cu arbitrul. Am înțeles că e avocat... Nu știu ce trebuie să facă, știu doar că trebuie să fie corect"- Dan Petrescu la conferinţa de presă dinaintea partidei, citat de gsp.ro.







Ce spune căpitanul scoțienilor







"Arătăm solid şi trebuie să arătăm acest lucru pe Celtic Park, dar nu vrem să părem foarte optimişti şi să credem că se vom califica'', a declarat Brown, citat de site-ul clubului.





Băieţii din atac sunt în formă şi trebuie să ne asigurăm că o menţin. Partea bună e că nu doar unul sau doi jucători marcheză, ci sunt patru, cinci sau şase jucători care înscriu'' - Scott Brown, căpitan Celtic Glasgow.





Echipe probabile:





Celtic: Gordon - Elhamed, Bitton, Ajer, Bolingoli - Brown, McGregor - Forrest, Christie, Johnston - Edouard. Antrenor: Neil Lennon







CFR: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burcă, Camora - Djokovic, Bordeianu, Aurelio- Deac, Țucudean, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu





Locație: Celtic Park - 60.832 de locuri

Arbitru: Andris Treimanis (Letonia)





De știut: