Europa League: Posibilii adversari pentru FCSB și U Craiova în primul tur preliminar

UEFA a decis grupele pe baza cărora se vor stabili partidele din primul tur preliminar al Europa League, fază a competiției în care vor evolua două echipe din România: FCSB și Universitatea Craiova. Tragerea la sorţi va avea loc marţi, de la ora 16.30, la Nyon.





FCSB este cap de serie în această fază, în timp ce echipa olteană nu este. Astfel, vicecampioana României va întâlni una dintre următoarele echipe: Milsami Orhei (Moldova), Mura (Slovenia), Debrecen (Ungaria), Banants (Armenia) sau Jeunesse Esch (Luxemburg).





De partea cealaltă, U Craiova poate da piept cu una dintre formațiile: Hapoel Beer-Sheva (Israel), AEK Larnaca (Cipru), Domzale (Slovenia), Pyunik (Armenia), Sabail (Azerbaidjan) sau Buducnost Podgorica (Munenegru).







Cum arată grupele pentru tragerea la sorți:







Grupa 1



Vaduz (LIE)

Kilmarnock (SCO)

Brann (NOR)

Vitebsk (BLR)

Malmö (SWE)

Shamrock Rovers (IRL)

Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah's Quay Nomads (WAL)

KuPS Kuopio (FIN)

Breidablik (ISL)



Grupa 2



Hajduk (CRO)

Legia (POL)

Radnicki Niš (SRB)

CSKA Sofia (BUL)

Ordabasy Shymkent (KAZ)

Flora (EST)

Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB)

Titograd (MNE)

Gzira United (MLT)



Grupa 3



Tobol Kostanay (KAZ)

Kukësi (ALB)

FCSB (ROU)

Čukarički (SRB)

Maccabi Haifa (ISR)

Milsami Orhei (MDA)

Mura (SVN)

Debrecen (HUN)

Banants (ARM)

Jeunesse Esch (LUX)



Grupa 4



Rangers (SCO)

Brøndby (DEN)

Cork (IRL)

Molde (NOR)

Crusaders (NIR)

Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

B36 (FRO)

Inter Turku (FIN)

KR (ISL)

Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB)



Grupa 5



Fehérvár (HUN)

Zrinjski (BIH)

Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Neftçi (AZE)

Levski Sofia (BUL)

Hibernians (MLT)

Ružomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD)

Speranta Nisporeni (MDA)

FK Zeta (MNE)



Grupa 6



Spartak Trnava (SVK)

Žalgiris Vilnius (LTU)

Fola Esch (LUX)

Alashkert (ARM)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Chikhura Sachkhere (GEO)

Rīgas FS (LVA)

Budapest Honvéd (HUN)

Makedonija Skopje (MKD)

Radnik Bijeljina (BIH)



Grupa 7



Apollon Limassol (CYP)

Kairat Almaty (KAZ)

Ventspils (LVA)

Cracovia Kraków (POL)

Dinamo Tbilisi (GEO)

Teuta (ALB)

La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Široki Brijeg (BIH)

DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Kauno Žalgiris (LTU)



Grupa 8



Haugesund (NOR)

Aberdeen (SCO)

Stjarnan (ISL)

Norrköping (SWE)

Dinamo Minsk (BLR)

Riteriai (LTU)

Liepāja (LVA)

Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR)

Saint Patrick's (IRL)

RoPS Rovaniemi (FIN)

KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)



Grupa 9



Hapoel Beer-Sheva (ISR)

AEK Larnaca (CYP)

Domžale (SVN)

Pyunik (ARM)

Sabail (AZE)

Budućnost Podgorica (MNE)

U Craiova 1948 (ROU)

Balzan (MLT)

Laçi (ALB)

Shkupi (MKD)

Petrocub-Hincesti (MDA)

Narva Trans (EST)





*echipele scrise cu bold sunt capi de serie





A treia echipă din România participantă în Europa League, FC Viitorul, va intra în competiţie în al doilea tur preliminar.