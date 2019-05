​VIDEO Borussia Dortmund mai risipește două puncte (2-2 vs Werder Bremen) și îi oferă pe tavă titlul lui Bayern Munchen (3-1 vs Hannover)

Bundesliga

Christian Pulisic a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 6, după o acțiune individuală. Paco Alcacer majora avantajul Borussiei dintr-o lovitură liberă executată excelent în minutul 41.Dominată în primele 70 de minute, Werder a reintrat în partidă după ce Burki a gafat incredibil la șutul lui Mohwald (intrat pe teren cu zece minute în urmă). Pizarro a stabilit scorul final după doar alte cinci minute.În celălalt meci important în lupta pentru titlu, Bayern Munchen s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în fața celor de la Hannover și a obținut un avantaj confortabil (patru puncte) înaintea ultimelor două etape din Bundesliga.RB Leipzig (d), Frankfurt (a).Dusseldorf (a), Monchengladbach (d).vs Hannover 3-1vs Stuttgart 3-1Monchengladbach vs Hoffenheim 2-2vs Nurnberg 2-0Werder Bremen vs Borussia Dortmund 2-214:30 Schalke vs Augsburg16:30 Freiburg vs Dusseldorf19:00 Leverkusen vs Frankfurt1. Bayern Munchen (83-31) 74 puncte2. Borussia Dortmund (76-42) 703. RB Leipzig (62-27) 654. Frankfurt (58-35) 54 (-1 meci)5. Monchengladbach (51-40) 526. Wolfsburg (54-46) 527. Hoffenheim (68-47) 518. Leverkusen (57-49) 51 etc.