Cristiano Ronaldo, primul jucător care a câştigat Premier League, LaLiga şi Serie A

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a devenit, sâmbătă, primul jucător care a câştigat titlul în Anglia, Spania şi Italia, informează News.ro.

“Sunt foarte fericit că am câştigat titlul şi în Italia, după ce le-am câştigat în Anglia şi în Spania. A fost un sezon excelent, absolut pozitiv, am câştigat campionatul şi Supercupa. În Liga Campionilor vom încerca din nou anul viitor”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Portughezul mai are în palmares trei titluri obţinute cu Manchester United în Premier League (2007, 2008, 2009) şi două în LaLiga cu Real Madrid (2012, 2017).

