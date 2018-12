În ciuda unui sezon catastrofal la Dinamo, la echipă sunt jucători care nu şi-au schimbat obiceiurile proaste. Daniel Popa este unul dintre ei. Iarna trecută, cei de la Botoşani nu s-au opus deloc să-l lase să revină la "câini" pentru că nu ajutase aproape deloc echipa, dar şi că era un exemplu prost pentru coechipieri din cauza dependenţei de jocurile de noroc. În acest sezon, Popa a refuzat să intre pe teren la Dinamo-U Craiova 3-0 din cauză că "am multe gânduri rele. Am datorii foarte mari şi nu mă pot concentra".Situaţia l-a deranjat teribil pe Mircea Rednic, mai ales că ulterior s-au aflat amănunte. Aproape 2.000 de euro le sunt datoraţi coechipierilor, plus încă vreo 4.000 la cămătari. Chiar dacă la prima vedere nu pare enorm, salariul său la Dinamo este mic, 3.000 de euro. În plus nici nu se poate opri din jucat, în speranţa că va putea să-şi scoată paguba.