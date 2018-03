VIDEO Napoli - Genoa 1-0/ Gazdele s-au apropiat la doua puncte de lider

Napoli a profitat de pasul gresit facut de Juventus (0-0 cu SPAL) si s-a apropiat la doar doua puncte de prima pozitie a clasamentului din Serie A. Echipa lui Maurizio Sarri s-a impus la limita in partida de pe teren propriu cu Genoa, scor 1-0 (etapa a XXIX-a).







Unicul gol al confruntarii a fost inscris de Raul Albiol, in minutul 72. Aflat la meciul cu numarul 200 in tricoul lui Napoli, spaniolul nu mai marcase in campionat din luna ianuarie a anului 2016.









S-au disputat duminica in Serie A:





Lazio - Bologna 1-1

Napoli - Genoa 1-0

AC Milan - Chievo 3-2

Benevento - Cagliari 1-2

Crotone - AS Roma 0-2

Torino - Fiorentina 1-2

Verona - Atalanta 0-5

Sampdoria - Inter 0-5





Clasament:





1. Juventus 75 puncte

2. Napoli 73

3. AS Roma 59

4. Inter 55 (- un joc)

5. Lazio 54

6. AC Milan 50 (- un joc) etc.