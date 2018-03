​VIDEO Real Madrid - Girona 6-3/ Seara lui Cristiano Ronaldo - Portughezul a inscris de patru ori

Real Madrid a facut spectacol pe "Santiago Bernabeu", intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a avut patru reusite si o pasa de gol. Echipa lui Zinedine Zidane i-a administrat Gironei o infrangere usturatoare, scor 6-3, luandu-si cu varf si indesat revansa dupa esecul din tur (scor 1-2).





La pauza, cele doua echipe s-au aflat la egalitate (1-1) si nu se anunta deloc ploaia de goluri ce avea sa urmeze. Ronaldo a deschis scorul in minutul 11, iar Stuani a restabilit echilibrul in minutul 29.







Ronaldo si-a trecut in cont dubla in startul reprizei secunde (47'), apoi a pasat decisiv pentru reusita lui Lucas Vazquez (59'), la golul de 3-1. Cristiano a continuat spectacolul si a mai punctat inca o data (64'). La trei minute distanta, Girona a dat si ea replica, Stuani invingandu-l pentru a doua oara pe Navas.





In minutul 86, Gareth Bale a dus scorul la 5-2, insa pana la final s-a mai marcat cate un gol in fiecare poarta. Juanpe (88') a redus din diferenta, iar Ronaldo a inchis tabela in prelungiri (90+1').









S-au disputat duminica in La Liga:





Real Madrid - Girona 6-3

Celta Vigo - Malaga 0-0

Villarreal - Atletico Madrid 2-1

Barcelona - Athletic Bilbao 2-0

Leganes - Sevilla 2-1







Clasament:





1. Barcelona 75

2. Atletico Madrid 64

3. Real Madrid 60

4. Valencia 59

5. Villarreal 47

6. Sevilla 45 etc.