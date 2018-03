Golul victoriei a fost marcat in minutul 92, de Renaud Emond.Acesta este al optulea trofeu al Cupei Belgiei pentru Standard. Doar FC Bruges, 11, si Anderlecht, 9, au mai multe "cupe" in Belgia.In urma acestui rezultat, echipa lui Razvan Marin va evolua in faza grupelor Ligii Europa, sezonul viitor.