VIDEO Manchester United, eliminata in optimi (1-2 cu Sevilla) - Mourinho: "Nu trebuie sa facem o drama din asta. Evolutia echipei mi s-a parut acceptabila"

Ben Yedder a punctat in minutele 74 si 78, iar Lukaku a redus din diferenta in minutul 84, insa a fost prea tarziu pentru a mai schimba soarta partidei.Sevilla, echipa aflata pe locul 5 in campionatul din Spania, a obtinut pentru prima data in istorie calificarea in sferturile de finala ale Champions League."Este o mare dezamagire, insa nu trebuie sa facem o drama din asta. La finalul saptamanii avem o alta partida de disputat. Acesta este fotbalul, nu este sfarsitul lumii. Eu am eliminat-o de doua ori pe United, cu FC Porto si Real Madrid, asa ca nu cred ca este o situatie noua pentru club", a declarat Mourinho la finalul meciului de pe Old Trafford."Nu cred ca am jucat rau. Am inceput cu intentii bune, insa dupa 15 minute Sevilla a demonstrat ca este o echipa buna. Au avut posesia in prima repriza, desi nu imi amintesc sa fi avut vreo ocazie clara. Am revenit cu un inceput bun de repriza secunda, cu ocazii de a inscrie. Insa primul gol a fost al lor si a schimbat sensul jocului."Evolutia echipei mi s-a parut acceptabila. Nu am ce sa le reprosez. Am facut tot ceea ce am putut, la fel si jucatorii, care sunt la fel de nefericiti ca si mine. Am incercat, dar am pierdut. Acesta este fotbalul", a adaugat antrenorul lui Manchester United, care a conchis: "Atunci cand o echipa castiga, castiga toti, antrenorul si jucatorii. Insa atunci cand pierde, pierde doar antrenorul. Asa este peste tot in lume, in Anglia, in Spania si in China",In celalalt meci al serii, AS Roma a obtinut victoria la limita, scor 1-0, de care avea nevoie pentru a trece de Sahtior Donetk. Eroul meciului a fost Edin Dzeko, autorul unicului gol de pe "Stadio Olimpico", din minutul 52. Sahtior nu a avut niciun sut pe spatiul portii aparate de Alisson.Echipa lui Eusebio Di Francesco fusese invinsa in mansa tur din Ucraina, scor 2-1. Ultima oara cand Sevilla ajungea in sferturile de finala ale Champions League se intampla in urma cu zece ani, faza in care a fost eliminata de Manchester United (scor 3-0 la general). "Diavolii" aveau sa castige trofeul in acel sezon.Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, Sevilla si AS Roma.Besiktas vs Bayern Munchen (19:00, Telekom Sport 1)Barcelona vs Chelsea (21:45, Telekom Sport 1 si Look Plus)