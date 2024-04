Învins în calificările pentru Campionatul Mondial de la Crucible, Fergal O'Brien (52 de ani) a spus adio snookerului de performanță după o carieră de 33 de ani.

Ultimul meci din cariera de profesionist a lui Fergal a avut loc în calificările pentru Campionatul Mondial care va debuta pe 20 aprilie la Sheffield.

O'Brien l-a condus pe Mostafa Dorgham cu 3-0 și 5-4, dar finalul de meci a fost unul de un nivel scăzut pentru irlandez.

Ocupant al locului 125 în ierarhia mondială, egipteanul Dorgham a revenit puternic în meci, iar victoria s-a conturat după ce a câștigat trei din ultimele patru frameuri jucate de la scorul de 7-7.

Înfrângerea (scor 8-10) l-a determinat pe Fergal să spună adio unei cariere de 33 de ani în snookerul profesionist.

O'Brien și-a început cariera în 1991, iar cea mai importantă performanță a fost reprezentată de triumful de la British Open, ediția din 1999. Atunci, irandezul trecea în finală de Anthony Hamilton, scor 9-7.

A mai bifat o finală la Trofeul Irlandei de Nord, ediția din 2007, el fiind depășit în ultimul act de Stephen Maguire, scor 9-5.

Cel mai sus s-a aflat în clasamentul mondial pe locul 9, în sezonul 2000-2001.

În prezent, Fergie se găsește pe locul 106. A reușit de-a lungul carierei un break maxim (n.r. breakul de 147 de puncte).

Rezultatul cel mai bun de la Campionatul Mondial de la Crucible a venit în 2000, atunci când O'Brien a bifat o prezență în sferturile de finală: a fost învins clar, scor 13-5, de Mark Williams (galezul era favorit trei la acel moment, în timp ce Fergal era 11).

