ALTE SPORTURI Miercuri, 03 Aprilie 2024, 11:23

Meciul dintre Farul și FCSB programat în etapa a doua din playoff-ul Ligii 1 a adus un câștig impresionant la pariuri sportive pe Betano, cu opțiunea Bet Builder.

Inspirație maximă cu Bet Builder Foto: Betano

Unul dintre jucătorii casei de pariuri Betano a pariat 100 de lei pe un bilet cu opt selecții la partida Farul – FCSB și, cu Bet Builder activat, a obținut o cotă de 200.00 dintr-un singur meci, pe același bilet!

FCSB s-a impus la limită în meciul de la Ovidiu, cu 1-0, această piață a rezultatului final numărându-se printre cele opt selecții de pe biletul câștigător care i-a adus inspiratului jucător un frumos câștig în valoare de 20.000 de lei.

Golul marcat de Adrian Șut în minutul 82 dintr-o fază a adus cele trei puncte pentru FCSB și a făcut ca biletul de cotă 200.00 să fie până la urmă unul câștigător.

Din cele opt piețe pe care s-a mizat pe acest bilet verde trei au fost bifate încă de la pauză.

S-a pariat pe piața peste 1.5 cartonașe în prima repriză și la meciul de la Ovidiu fiecare echipă a primit câte un galben în primele 45 de minute. Un pariu bifat la limită, Cojocaru de la Farul fiind avertizat în minutul 44, după ce Darius Olaru de la FCSB primise cartonașul galben în primul sfert de oră.

De asemenea s-a pariat pe piața Peste 3.5 cornere în prima repriză și au fost patru lovituri de la colțul terenului, trei dintre acestea în dreptul celor de la FCSB.

Rezultatul de 0-0 consemnat la finalul primei reprize a bifat drept câștigător și pariul pe Rezultat prima repriză – Egal, astfel că la jumătatea meciului trei din cele opt pariuri erau deja bifate, jucătorul având posibilitatea unui Cash Out generos la momentul respectiv.

Pentru repriza secundă mai erau de bifat piețele Cornere Sub 8.5, Farul total cartonașe Peste 2.5, Rezultat Final – FCSB, Șuturi pe poartă – Sub 10.5 și Total Ofsaiduri – Sub 3.5

Farul a încheiat partida cu patru jucători avertizați cu galben, doi dintre aceștia după minutul 85, Ionuț Larie și Mihai Popescu, ultimul chiar în minutul 90.

La șuturi pe poartă s-a jucat strâns, meciul având zece astfel de execuții, câte cinci de fiecare parte.

În ceea ce privește pozițiile afară din joc, au fost doar două ofsaid-uri tot meciuri și acelea trecute în dreptul FCSB, echipa care a câștigat meciul bifând și piața Rezultat final pe biletul câștigător de cotă 200.00 cu Bet Builder.

Ce este Bet Builder?

Cu opțiunea de pariere Bet Builder pot fi combinate mai multe pariuri din același meci, minimum două și maximum zece, sau din mai multe meciuri, pe același bilet de pariere. Astfel se obține o cotă mai mare cu pariuri din același meci.

Pentru a paria cu Bet Builder trebuie bifat butonul Bet Builder din partea dreapta sus a ecranului în interiorul meciului dorit, iar când acesta s-a făcut albastru se trece la alegerea pariurilor. Cu Bet Builder, pe Betano, se pot face peste 500 de combinații pe un singur meci.