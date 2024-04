ALTE SPORTURI Luni, 01 Aprilie 2024, 15:28

Narcisa Florea Pop (21 de ani), campioană a României, la nivel de juniori, de cinci ori consecutiv la lupte, a dezvăluit că a fost victima bullying-ului în copilărie, când s-a mutat la Paris.

De la victimă a bullying-ului la medic Foto: Tero Vesalainen | Dreamstime.com

Narcisa a povestit despre modalitățile prin care a fost marginalizată și umilită la școlile din capitala Franței.

„Am învățat să vorbesc, să scriu și să citesc foarte bine (n.r. - în limba franceză) în doar trei luni. Am schimbat însă trei școli. Toate erau de sector și am fost singura româncă de acolo. Nu știu cum se întâmpla, dar așa a fost. Am trăit multe umilințe. Dacă mergeam cu o geacă nouă la școală, fie mi-o tăiau cu foarfeca, fie mi-o ardeau. Plus multe alte insulte, veneau la mine și-mi spuneau: «Nu vrei un euro?»”, a declarat Narcisa Florea Pop.

