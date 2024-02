Zhu Chengzhu takes the win! What a moment of joy for the newest #ITTFWorlds2024 Semifinalists - Team Hong Kong, China! \uD83C\uDF1F\uD83C\uDDED\uD83C\uDDF0 #Busan2024 #TableTennis #PingPong pic.twitter.com/6QaOB93zfV