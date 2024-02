Stephen Curry (Golden State Warriors) și Sabrina Ionescu (New York Liberty) au oferit un adevărat spectacol în concursul de aruncări de 3 puncte din cadrul NBA All-Star Weekend, iar americanul s-a impus cu 29-26 în fața jucătoarei cu părinți români.

Stephen vs. Sabrina a fost primul duel în doi din istoria spectacolului de weekend al ligii nord-americane de baschet.

„Să sperăm că nu este ultima dată când facem acest lucru” - Sabrina Ionescu.

STEPHEN vs. SABRINA WAS A MOVIE.



Sabrina Ionescu opened on fire and dropped 26... before Stephen Curry came through in the clutch to win it with 29!



Enjoy. \uD83C\uDF7F pic.twitter.com/Sz104f95FZ