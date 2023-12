ALTE SPORTURI Vineri, 15 Decembrie 2023, 10:19

Naționala de fotbal a României se numără printre cele 24 de participante la EURO 2024, primul turneu final la care tricolorii participă după o absență de opt ani. România și-a câștigat grupa de calificare din care a făcut parte și astfel a fost repartizată în a doua urnă valorică la tragerea la sorți care a avut loc pe 2 decembrie la Hamburg.

Șansele României pentru calificarea în optimile EURO 2024, în funcție de fiecare variantă de grupă Foto: Betano

Tricolorii au evitat grupele de foc și au ajuns într-una din care se poate obține calificarea în optimile de finală. Până în luna martie a anului viitor cunoaștem doar două dintre adversarele României. Este vorba de Belgia și Slovacia, urmând ca la finalul lunii martie, după barajele din Liga Națiunilor, să aflăm și numele celui de-al treilea adversar pe care îl vom înfrunta la Campionatul European din Germania.

Betano, sponsor oficial al UEFA EURO 2024, a calculat șansele de calificare pentru fiecare scenariu, luând în considerare meciurile directe ale României cu fiecare echipă în parte. Am luat în calcul că victoriile și rezultatele de egalitate reprezintă puncte eligibile pentru calificare, rezultând astfel un procentaj al victoriilor și remizelor din totalul de partide directe cu fiecare adversar, apoi am realizat media tuturor procentajelor conform fiecărei variante de grupă.

Conform regulamentului în optimile de finală se califică direct primele două clasate din fiecare grupă (12 echipe), dar și cele mai bune patru echipe care încheie pe locul al treilea.

Observăm că România are șanse cuprinse între 61% și 69% de a trece mai departe de Grupa E. Cea mai accesibilă formulă de a avansa este cea în care Islanda sau Israel ar ocupa local pus în joc la barajele din Liga Națiunilor, șansele de calificare fiind aici de 69%. Apoi, ar urma o grupă cu Bosnia, 62% șanse de calificare, iar cea mai grea grupă ar fi cu Ucraina, în care șansele tricolorilor ar fi de 61%.

Chiar și așa, România are șanse reale să treacă de Grupa E la EURO 2024.

Programul României la EURO 2024

17 iunie 2024, ora 16:00: România - Play-off B (Munchen)

22 iunie 2024, ora 22:00: Belgia - România (Köln)

26 iunie 2024, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

BOSNIA & HERŢEGOVINA, UCRAINA, ISRAEL SAU ISLANDA?

Primul meci al României la EURO 2024 va fi pe 17 iunie la Munchen cu câștigătoarea play-off-ului B din Liga Națiunilor. Ucraina este principala favorită să tranșeze lupta în acest baraj, cu o cotă de 2.00, fiind urmată de Bosnia & Herțegovina 3.25, Israel 6.00 şi Islanda 7.50.

Ucraina şi România s-au întâlnit de șase ori, de trei ori au câştigat ucrainenii şi de alte trei ori s-a impus echipa României. Nu a fost consemnată până acum nicio remiză. Reprezentativa antrenată de Serhiy Rebrov ocupă locul 22 în clasamentul FIFA, în timp ce România se află pe poziţia a 43-a. Lotul Ucrainei valorează 291.50 milioane de euro, în timp ce al României este cotat la 72,18 milioane de euro.

Bosnia & Herțegovina şi România s-au întâlnit de asemenea de șase ori, de două ori au câştigat bosniacii şi de patru ori s-au impus tricolorii. Și în acest caz nu am avut până acum nicio remiză. Selecţionata antrenată de Savo Milošević se află pe locul 69 în clasamentul FIFA şi lotul valorează 86,40 milioane de euro, mai mult decât al "tricolorilor".

Israel şi România s-au întâlnit de 28 ori, de șase ori au câştigat israelienii, de 15 ori s-au impus tricolorii, iar alte 7 dueluri s-au terminat la egalitate. Cele două echipe au făcut parte din aceeași grupă de calificare la EURO 2024, România obținând patru puncte, după 1-1 pe teren propriu și 2-1 în deplasare, pe teren neutru. Echipa naţională a Israelului ocupă locul 75 în clasamentul FIFA şi este cotată la 45,05 milioane de euro.

Islanda şi România s-au întâlnit de patru ori, o dată au câştigat islandezii, de trei ori s-au impus tricolorii, iar un meci s-a încheiat nedecis. Islandezii ocupă poziţia a 71-a în clasamentul FIFA şi au un lot care valorează 40,70 milioane de euro. Islanda este echipa care a curmat șansele României de a participa la EURO 2020.

BELGIA

Cu un lot care valorează peste 400 de milioane de euro, Belgia este favorită la câștigarea Grupei E. Finalistă a Campionatului European în 1980, Belgia a jucat până acum la șase turnee finale de EURO și în prezent ocupă locul patru în clasamentul FIFA. Vedetele echipei sunt Romelu Lukaku de la AS Roma, Kevin De Bruyne de la Manchester City şi Loïs Openda de la RB Leipzig, însă în lot se regăsesc mulți alți jucători valoroşi care evoluează la marile cluburi europene. Conform Betano, reprezentativa Belgiei are cota 15.00 că va câştiga turneul final, 1.30 că se va clasa prima în Grupa E şi 1.03 că se va califica în optimi.

Belgia şi România s-au întâlnit de 12 ori, fiecare echipă adunând câte cinci victorii, iar alte două partide s-au încheiat la egalitate. Doar două partide au fost oficiale, ambele în preliminariile Cupei Mondiale din 1994, iar ultimul duel direct datează din noiembrie 2012, când România a învins Belgia într-un amical (2-1).

SLOVACIA

Selecționata Slovaciei are pe Betano cota 10.00 că va câştiga Grupa E, având cele mai mici şanse, sub echipa care va fi câștigătoarea play-off-ului B din barajele Ligii Națiunilor, care are cota 9.00. Slovacia are cota 250.00 dacă va deveni campioana Europei şi cota de 1.80 că se va califica în optimile de finală. De două ori a mai participat Slovacia la Campionatul European: în 2016 (eliminată în optimi cu 3-0 de Germania) şi 2020 (nu a trecut de faza grupelor). "Sokoli" sunt pe locul 45 în clasamentul FIFA, cu 1445.34 puncte. Vedetele echipei antrenate de Francesco Calzona sunt Milan Škriniar de la Paris Saint-Germain şi Stanislav Lobotka de la SSC Napoli. Lotul Slovaciei valorează 167.35 milioane de euro.

De 11 ori s-au întâlnit Slovacia și România. O singură victorie a obținut Slovacia (în 1942), iar de cinci ori s-au impus tricolorii. Alte cinci partide s-au încheiat cu rezultate de egalitate. Patru meciuri au fost oficiale și în trei dintre acestea România a obținut victoria. Ultima oară, într-un amical disputat în august 2013, România și Slovacia au remizat (1-1).

Betano, sponsor oficial al EURO 2024

