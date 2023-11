ALTE SPORTURI Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 10:00

România și Kazahstan se întâlnesc sâmbătă în finala Campionatului Mondial de Minifotbal de la Ras al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), iar „tricolorii” pot câștiga singurul trofeu major care lipsește din vitrina naționalei.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Finala dintre România și Kazahstan va începe de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct pe Digisport 2.

Echipa națională de minifotbal a României este cea mai titrată națională din istoria minifotbalului european, cu 6 titluri continentale (2010-2015) și 2 medalii de argint.

România a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial (SUA 2015 și Australia 2019).

​Rezultatele României la CM Minifotbal 2023

Grupe: 10-1 vs Sudan, 3-2 vs Spania, 0-0 vs SUA

Optimi: 7-0 vs Thailanda

Sferturi: 2-0 vs Emiratele Arabe Unite

Semifinale: 3-0 vs Ungaria.

Rezultatele Kazahstanului la CM Minifotbal 2023

Grupe: 7-0 vs Ghana, 16-0 vs India, 2-1 vs Emiratele Arabe Unite

Optimi: 0-0 (2-1 după prelungiri) vs Mexic

Sferturi: 3-3 (3-2 la loviturile de departajare) vs Cehia

Semifinale: 3-2 vs Azerbaijan.