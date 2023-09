ALTE SPORTURI Luni, 25 Septembrie 2023, 13:28

Magnumbet

Participarea la expoziția de gambling a fost o etapă importantă în evoluția MAGNUMBET, un moment cheie in calendarul nostru anual, confirmându-ne ca fiind un jucător esențial în industria de gambling din Romania. Încă de la intrarea în incintă, MAGNUMBET in calitate de sponsor platinum al expozitiei, si-a marcat puternic prezenta, unde vizitatorii au fost intampinati de un covor ca simbol al angajamentului in aceasta industrie.

Tradiție si oportunități de parteneriat la EAE 2023 Foto: Magnumbet

În calitate de expozant, am fost mândri să ne alăturăm si in acest an ca sponsor al celei mai mari expozitii din estul Europei, arătându-le vizitatorilor că MAGNUMBET nu numai că concurează la cel mai înalt nivel, dar și inovează. Standul nostru, deși modest comparativ cu gigantul - EGT, a reușit să capteze atenția prin designul său unic.

Am fost uimiți de diversitatea și internaționalitatea participanților. Conversațiile și schimburile de idei ne-au îmbogățit, dându-ne si oportunitatea de relationare cu alti profesionisti din industrie, care au dus la colaborari viitoare.

Prezența noastră la expoziție si in acest an, a consolidat identitatea brandului MAGNUMBET, confirmând că suntem nu doar un participant, ci un pilon stabil al industriei. Fiecare ediție a expoziției a însemnat pentru noi o oportunitate de a ne demonstra pasiunea pentru acest domeniu. Am demonstrat că suntem pregătiți să facem față provocărilor, si să creștem in continuare în această industrie dinamică.

Consecvența este cuvântul cheie în strategia noastră de participare. Știm că într-o industrie în rapidă evoluție, consecvența și adaptabilitatea sunt esențiale. Astfel, chiar și în fața schimbărilor, MAGNUMBET rămâne ferm pe poziție, aducând la fiecare ediție servicii de calitate.

În acest cadru plin de dinamism și profesionalism, dorim să subliniem o viziune clară și ambitioasă pe care o avem: extinderea și consolidarea rețelei noastre de agenții în parteneriat. Credem în puterea colaborării și în valoarea adusă de fiecare partener. EAE 2023, ne-a oferit prilejul de a obtine un feedback rapid de la parteneri, intr-un timp foarte scurt, care ne-a dat o perspectiva esentiala pentru afacere, permitand adaptarea si evolutia in functie de nevoile si dorintele pietei.

Oferta noastra, in acest an, a venit ca raspuns la cerintele in continua schimbare ale industriei si a vizat in principal extinderea retelei noastre prin terminalele de pariuri. Aceasta nu este doar o simpla extindere, ci o revolutie in modul in care vrem sa ne apropiem de partenerii nostri, punandu-le la dispozitie cele mai perfomante terminale din Romania. Oferta MAGNUMBET pentru parteneriatele de tip franciza, aduce flexibilitate si avantaje atat pentru MAGNUMBET, cat si pentru partenerii nostri.

Așadar, dragi vizitatori, vă așteptăm cu brațele deschise să vă alăturați standului nostru intr-un numar cat mai mare, in fiecare an. Fie că sunteți deja familiarizați cu MAGNUMBET sau sunteți curioși să aflați mai multe despre oportunitățile de parteneriat, suntem nerăbdători să vă întâlnim și să discutăm despre un viitor comun prosper.

Împreună, putem scrie următorul capitol în povestea noastră de succes și putem extinde frontierele posibilităților în lumea gamblingului. MAGNUMBET nu este doar o marcă, ci o promisiune: o promisiune de consecvență, inovație și colaborare strânsă cu partenerii noștri.

Privind către viitoarea expoziție, anticipăm cu entuziasm oportunitatea de a împărtăși noutățile pe care le pregătim. Suntem nerăbdători să continuăm tradiția de excelență, să întâlnim parteneri vechi și noi și să ne consolidăm editie dupa editie, poziția în acest mediu competitiv.

Concluzionand, prezenta noastra la EAE 2023 a fost nu doar o oportunitate de a ne prezenta oferta, ci si un prilej de a interactiona direct cu alti actori din industrie, de a intelege tendintele pietei si de a stabili conexiuni valoroase. Suntem entuziasmati ca impreuna cu partenerii nostri, vom contribui activ la modelarea viitorului gamblingului din Romania.