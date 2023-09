Snooker Sâmbătă, 16 Septembrie 2023, 08:58

Ronnie O'Sullivan s-a calificat în finala Mastersului de la Shanghai la snooker, cel supranumit „The Rocket” trecând, scor 10-7, de Mark Selby, unul dintre cei mai importanți rivali ai ultimelor sezoane.

Ronnie O'Sullivan Foto: Mark Stephenson / Zuma Press / Profimedia

Ocupant al locului 1 în ierarhia mondială din snooker, Ronnie a avut puterea să revină, el fiind la un moment dat condus cu 7-6. În mod clar, O'Sullivan avut un final de meci mai bun decât Selby, ocupantul locului 5 mondial.

„Începutul meciului nu a fost atât de bun. Până la 6-5 și 6-6 m-am chinuit puțin. Am încercat să rămân acolo și am făcut o mică schimbare tehnică. Am crezut că trebuie să încerc ceva nou și să găsesc o formă. Mi-am schimbat alinierea tacului și poziția umărului pentru a controla bila albă. A fost dificil, dar am fost încântat să găsesc o soluție la sfârșit.

Am învățat atât de multe de-a lungul anilor (n.r. referitor la partea mentală a jocului), încât știu ce să fac. Este vorba doar dacă pot să o fac tot timpul. Uneori este greu să dai 100% tot timpul.

Fac asta de 40 de ani, așa că obosești și motivația nu este aceeași ca atunci când ești mai tânăr. Accept asta și devine mai greu să continui", a spus Ronnie O'Sullivan, citat de WST.com, conform Eurosport.

În marea finală, O'Sullivan va da peste învingătorul duelului dintre Luca Brecel (campionul mondial en-titre și locul 2 mondial) și australianul Neil Robertson (al șaselea jucător al lumii în acest moment).

Se joacă după sistemul cel mai bun din 19 (adică primul la 10), iar disputa va putea fi urmărită pe canalele Eurosport.

De știut:

Ronnie O'Sullivan a câștigat ultimele trei ediții ale Mastersului de la Shanghai: 2017 (10-3 în finala cu Judd Trump), 2018 (11-9 cu Barry Hawkins) și 2019 (11-9 cu Shaun Murphy).

Traseul lui Ronnie O'Sullivan până la finală

6-3 cu Ali Carter

6-5 cu John Higgins

10-7 cu Mark Selby

Campionii Mastersului de la Shanghai

2007 - Dominic Dale

2008 - Ricky Walden

2009 - Ronnie O'Sullivan

2010 - Ali Carter

2011 - Mark Selby

2012 - John Higgins

2013 - Ding Junhui

2014 - Stuart Bingham

2015 - Kyren Wilson

2016 - Ding Junhui

2017 - Ronnie O'Sullivan

2018 - Ronnie O'Sullivan

2019 - Ronnie O'Sullivan

Finalul meciului dintre Ronnie O'Sullivan și Mark Selby

Sursa video: Eurosport