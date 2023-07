\uD83C\uDFC0 LeBron James confirma que no se retira y que jugará su temporada número 21



\uD83D\uDDE3️ "El día que no pueda darlo todo en la pista es el día que estaré acabado. Afortunadamente para vosotros ese día no es hoy"#NBA pic.twitter.com/VeOT56zMwj